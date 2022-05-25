Самир Шарифов: Благоприятная макроэкономическая среда способствовала более быстрому восстановлению экономики

Благоприятная внешняя и внутренняя макроэкономическая среда, сложившаяся на фоне роста цен на нефть на мировых рынках, способствовала более быстрому восстановлению экономики, чем ожидалось.

Благоприятная внешняя и внутренняя макроэкономическая среда, сложившаяся на фоне роста цен на нефть на мировых рынках, способствовала более быстрому восстановлению экономики, чем ожидалось.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, первоначально ожидалось восстановление экономики в первом квартале 2022 года: "Но нам удалось восстановить ее уже в 2021 году, во время пандемии".

Министр отметил, что хотя планировалось, что номинальный объем ВВП в 2021 году составит 70,8 млрд манатов, реальный составил 92,9 млрд манатов: "Цена на нефть фактически на 70% превысила предусмотренную в бюджете, что создает благоприятные условия как для значительного улучшения показателей государственного бюджета, так и для исполнения сводного бюджета без дефицита, а также для роста активов Государственного нефтяного фонда".