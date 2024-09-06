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Самир Шарифов: Азербайджан планирует получить инвестиционные рейтинги от Standard & Poor's и Moody's

Самир Шарифов: Азербайджан планирует получить инвестиционные рейтинги от Standard & Poor's и Moody's 11:53
Финансы
6 сентября 2024 г. 12:22
Самир Шарифов: Азербайджан планирует получить инвестиционные рейтинги от Standard & Poor's и Moody's
Самир Шарифов

Азербайджан рассчитывает на повышение международными рейтинговыми агентствами Standard & Poors и Moody's кредитного рейтинга страны до инвестиционного уровня.

Об этом в интервью Report заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Безусловно, мы этого хотим [повышения рейтинга до инвестиционного уровня] и можем на это претендовать, потому что в последние годы в экономике Азербайджана происходят коренные позитивные изменения. С одной стороны, валютные резервы Азербайджана растут, с другой стороны, долговые обязательства снижаются. Это приводит к росту чистых финансовых активов, что несомненно, очень позитивный и надежный фактор для любого инвестора, желающего инвестировать в ценные бумаги Азербайджана, в его долговые обязательства", - сказал министр.

По его словам, рейтинговые агентства проявляют сдержанность при рейтинговом действии в отношении Азербайджана.

"Я, по-прежнему, считаю, что рейтинговые агентства в определенном смысле проявляются скупость в отношении Азербайджана [в вопросе повышения кредитного рейтинга]. Однако, несмотря на это, Fitch Ratings повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на одну ступень - до уровня инвестиционного. Полагаю, что Standard & Poors и Moody's предпримут аналогичные шаги. Изменение Moody's прогноза по рейтингам эмитента и необеспеченных облигаций правительства Азербайджана в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный" дает надежду, что это скоро произойдет. Мы оптимистично настроены", - заявил С.Шарифов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Azərbaycan S&P və “Moody's”dən də investisiya reytinqi almaq niyyətindədir”

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