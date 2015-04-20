​Самир Шарифов: Азербайджан готов к ежегодному заседанию Совета директоров АБР

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Баку полностью готов к принятию участников 48-го ежегодного заседания Совета директоров Азиатского банка развития (АБР). Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшней пресс-конференции.

"Для участия в заседании, которое состоится 2-5 мая, в Баку прибудут представители 66 стран-членов АБР. В Азербайджане проведены все организационные мероприятия, и мы полностью готовы к проведению заседания. Мероприятие состоится в Центре Гейдара Алиева и в Конгресс-центре", - заявил министр.

С.Шарифов добавил, что для освещения мероприятия ожидается приезд в Баку более 200 представителей прессы.

В рамках ежегодного заседания пройдут другие заседания, в том числе, семинары на различные темы, на которых будут обсуждаться глобальные региональные экономические проблемы. Традиционно будут организованы малые заседания различных региональных структур.

Министр отметил, что Азербайджан с 1999 года является членом АБР. За это время азербайджанскому правительству выделено 1,8 млрд. долларов, частному сектору - кредитов на 168 млн. долларов и грантов на 18 млн. долларов.