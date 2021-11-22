Самир Шарифов: 89% общих доходов приходится на Баку

Министр финансов Самир Шарифов сегодня принял участие в онлайн-заседании в расширенном составе комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр финансов Самир Шарифов сегодня принял участие в онлайн-заседании в расширенном составе комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report со ссылкой на парламент, министр подробно разъяснил поднятые депутатами вопросы.

Отметив, что некоторые поднятые вопросы по закупкам не удовлетворяют и правительство, министр сказал, что ведется работа по совершенствованию этой сферы.

По словам министра 88,8% общих доходов приходится на город Баку, 11,2% - на другие регионы и определенная часть доходов регионов остается в районах. Он также отметил, что при обновлении автопарка правительство отдает предпочтение электромобилям и гибридным автомобилям и сообщил о стимулирующих мерах, предусмотренных в этом направлении.