Самир Насиров: Профицит платежного баланса превысил 5 млрд долларов

Профицит платежного баланса Азербайджана в январе-июне этого года составил 5,2 млрд долларов США в результате благоприятных цен на нефть и газ и увеличения ненефтегазового экспорта.

Профицит платежного баланса Азербайджана в январе-июне этого года составил 5,2 млрд долларов США в результате благоприятных цен на нефть и газ и увеличения ненефтегазового экспорта.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.

По его словам, профицит платежного баланса за этот период составил 14,5% ВВП.

"Объем наших резервных активов также увеличился за 6 месяцев. Обычно, если платежный баланс является профицитным, стратегические валютные резервы страны увеличиваются", - сказал Насиров.