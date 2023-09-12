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Самир Насиров: Профицит платежного баланса превысил 5 млрд долларов

Самир Насиров: Профицит платежного баланса превысил 5 млрд долларов Профицит платежного баланса Азербайджана в январе-июне этого года составил 5,2 млрд долларов США в результате благоприятных цен на нефть и газ и увеличения ненефтегазового экспорта.
Финансы
12 сентября 2023 г. 12:45
Самир Насиров: Профицит платежного баланса превысил 5 млрд долларов

Профицит платежного баланса Азербайджана в январе-июне этого года составил 5,2 млрд долларов США в результате благоприятных цен на нефть и газ и увеличения ненефтегазового экспорта.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.

По его словам, профицит платежного баланса за этот период составил 14,5% ВВП.

"Объем наших резервных активов также увеличился за 6 месяцев. Обычно, если платежный баланс является профицитным, стратегические валютные резервы страны увеличиваются", - сказал Насиров.

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Версия на английском языке Samir Nasirov: Balance of payments surplus limits imported inflation
Версия на азербайджанском языке Samir Nəsirov: "Tədiyyə balansının profisitli olması inflyasiya idxalını məhdudlaşdırır"

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