​Самые богатые люди планеты потеряли 444 млрд долларов США

Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на 444 млрд долларов США из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.

Как передает Report, такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

По данным агентства, трое самых богатых людей мира: глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно понесли самые крупные потери. По оценкам агентства, их совокупное состояние снизилось примерно на 30 млрд долларов США.

Глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в рейтинге самых богатых людей планеты, потерял на этой неделе 9 млрд долларов США после падения стоимости акций компании.