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Самед Баширли: ВВП на душу населения в Азербайджане на 40% ниже стран с высоким уровнем доходов

Самед Баширли: ВВП на душу населения в Азербайджане на 40% ниже стран с высоким уровнем доходов В Азербайджане валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения примерно на 40% ниже, чем в странах с высоким уровнем дохода.
Финансы
10 февраля 2025 г. 12:20
Самед Баширли: ВВП на душу населения в Азербайджане на 40% ниже стран с высоким уровнем доходов

В Азербайджане валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения примерно на 40% ниже, чем в странах с высоким уровнем дохода.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

"В настоящее время в нашей стране этот показатель составляет 6 тыс. долларов США, тогда как в странах с высоким доходом – 10 тыс. долларов. Для сокращения разрыва необходимо диверсифицировать экономику, в том числе стимулировать развитие торгового сектора, охватывающего как товары, так и услуги", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Adambaşına ÜDM-imiz yüksək gəlirli ölkələrlə müqayisədə 40 % azdır"

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