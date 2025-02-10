Самед Баширли: ВВП на душу населения в Азербайджане на 40% ниже стран с высоким уровнем доходов

В Азербайджане валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения примерно на 40% ниже, чем в странах с высоким уровнем дохода.

В Азербайджане валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения примерно на 40% ниже, чем в странах с высоким уровнем дохода.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

"В настоящее время в нашей стране этот показатель составляет 6 тыс. долларов США, тогда как в странах с высоким доходом – 10 тыс. долларов. Для сокращения разрыва необходимо диверсифицировать экономику, в том числе стимулировать развитие торгового сектора, охватывающего как товары, так и услуги", - отметил он.