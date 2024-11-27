Сахиль Бабаев: За последние 5 лет реализованы соцпакеты на сумму 7 миллиардов манатов

Правительство Азербайджана за последние 5 лет реализовало 4 социальных пакета на сумму 7 млрд манатов, охватывающих 4 млн человек.

Правительство Азербайджана за последние 5 лет реализовало 4 социальных пакета на сумму 7 млрд манатов, охватывающих 4 млн человек.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что за последние 5 лет в системе занятости страны произошли значительные изменения - количество трудовых договоров увеличилось на 600 тысяч, а фонд заработной платы вырос в три раза. Он подчеркнул, что этот рост связан с созданием новых рабочих мест и "обелением" зарплат.

"Благосостояние наших граждан - в центре внимания правительства. Этот вопрос находится под постоянным контролем", - добавил министр.