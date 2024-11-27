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Сахиль Бабаев: За последние 5 лет реализованы соцпакеты на сумму 7 миллиардов манатов

Сахиль Бабаев: За последние 5 лет реализованы соцпакеты на сумму 7 миллиардов манатов Правительство Азербайджана за последние 5 лет реализовало 4 социальных пакета на сумму 7 млрд манатов, охватывающих 4 млн человек.
Финансы
27 ноября 2024 г. 12:37
Сахиль Бабаев: За последние 5 лет реализованы соцпакеты на сумму 7 миллиардов манатов

Правительство Азербайджана за последние 5 лет реализовало 4 социальных пакета на сумму 7 млрд манатов, охватывающих 4 млн человек.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что за последние 5 лет в системе занятости страны произошли значительные изменения - количество трудовых договоров увеличилось на 600 тысяч, а фонд заработной платы вырос в три раза. Он подчеркнул, что этот рост связан с созданием новых рабочих мест и "обелением" зарплат.

"Благосостояние наших граждан - в центре внимания правительства. Этот вопрос находится под постоянным контролем", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Son 5 ildə 7 milyard manatlıq sosial paketlər reallaşdırılıb"

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