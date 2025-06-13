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В Азербайджане начаты реформы по более эффективному управлению госфинансами

В Азербайджане начаты реформы по более эффективному управлению госфинансами В Азербайджане начаты реформы по более эффективному управлению госфинансами
Финансы
13 июня 2025 г. 12:38
В Азербайджане начаты реформы по более эффективному управлению госфинансами

В Азербайджане начаты реформы по более эффективному управлению госфинансами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в рамках реформ будет обеспечен анализ и оптимизация доходов и расходов государственного бюджета, совершенствование государственного финансового контроля, государственного казначейства, бухгалтерского учета, внедрение цифрового управления и современных электронных решений в бюджетный процесс.

"Мнения и предложения, высказанные в Милли Меджлисе относительно бюджета, будут еще раз рассмотрены в рамках реформ", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Dövlət maliyyəsinin daha səmərəli idarə edilməsi ilə bağlı islahatlara başlanılıb"

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