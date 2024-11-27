Сахиль Бабаев: Средняя пенсия по инвалидности увеличилась в 2,3 раза за 5 лет

За минувшие 5 лет в Азербайджане средняя пенсия по инвалидности увеличилась в 2,3 раза, а социальные пособия - в 3,5 раза.

За минувшие 5 лет в Азербайджане средняя пенсия по инвалидности увеличилась в 2,3 раза, а социальные пособия - в 3,5 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр сказал, что в Азербайджане 541 тыс. человек получают социальные выплаты по инвалидности.

"256 тыс. из них получают пенсию, 198 тыс. - пособия, 87 тыс. - стипендии. В 2018 году общая сумма выплат по инвалидности составляла 1,2 млрд манатов. Сейчас она приближается к 2,5 миллиардам. Таким образом, мы увеличили выплаты людям с инвалидностью почти на 1,3 млрд манатов", - отметил Бабаев.