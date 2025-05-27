О нас

Сахиль Бабаев: Расходы на науку и образование в Азербайджане должны рассматриваться в комплексе

Сахиль Бабаев: Расходы на науку и образование в Азербайджане должны рассматриваться в комплексе В Азербайджане необходимо применять комплексный подход к финансированию науки и образования.
Финансы
27 мая 2025 г. 12:13
Сахиль Бабаев: Расходы на науку и образование в Азербайджане должны рассматриваться в комплексе

В Азербайджане необходимо применять комплексный подход к финансированию науки и образования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса при обсуждении проекта закона "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

По его словам, несмотря на то, что расходы на науку и образование в бюджете указаны отдельно, фактически они тесно связаны.

"В прошлом году расходы на образование составили 4,4 млрд манатов, что эквивалентно 3,5 % ВВП. Это показатель, близкий к международным стандартам (3-5 %). Кроме того, часть этих средств также направляется на научную деятельность", - отметил министр.

Он добавил, что расходы на науку также заложены в статьях бюджета, касающихся университетов и общегосударственных услуг.

"Мы постараемся более четко представить совокупные расходы на науку. Но важно и то, как эти средства используются. Научные расходы должны быть инновационными и ориентированными на конкретные результаты. Мы стремимся к тому, чтобы расходы на образование и науку были выше 4 % от ВВП", - подчеркнул Сахиль Бабаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Azərbaycanda elm və təhsil sahəsinə kompleks yanaşmaq lazımdır”

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi