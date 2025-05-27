Сахиль Бабаев: Расходы на науку и образование в Азербайджане должны рассматриваться в комплексе

В Азербайджане необходимо применять комплексный подход к финансированию науки и образования.

В Азербайджане необходимо применять комплексный подход к финансированию науки и образования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса при обсуждении проекта закона "Об исполнении государственного бюджета за 2024 год".

По его словам, несмотря на то, что расходы на науку и образование в бюджете указаны отдельно, фактически они тесно связаны.

"В прошлом году расходы на образование составили 4,4 млрд манатов, что эквивалентно 3,5 % ВВП. Это показатель, близкий к международным стандартам (3-5 %). Кроме того, часть этих средств также направляется на научную деятельность", - отметил министр.

Он добавил, что расходы на науку также заложены в статьях бюджета, касающихся университетов и общегосударственных услуг.

"Мы постараемся более четко представить совокупные расходы на науку. Но важно и то, как эти средства используются. Научные расходы должны быть инновационными и ориентированными на конкретные результаты. Мы стремимся к тому, чтобы расходы на образование и науку были выше 4 % от ВВП", - подчеркнул Сахиль Бабаев.