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Сахиль Бабаев прокомментировал возможность изменения в системе ипотечного кредитования

Сахиль Бабаев прокомментировал возможность изменения в системе ипотечного кредитования Сахиль Бабаев прокомментировал изменение ипотечной политики
Финансы
13 июня 2025 г. 13:38
Сахиль Бабаев прокомментировал возможность изменения в системе ипотечного кредитования

Министр финансов Сахиль Бабаев прокомментировал мнения членов Милли Меджлиса о необходимости изменения ипотечной политики и ее переориентации со столицы на регионы.

Как сообщает Report, об этом он сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"В соответствии с требованиями Ипотечного и кредитного гарантийного фонда уполномоченные банки до сих пор предоставили ипотечные кредиты на сумму более 3,5 млрд манатов примерно 55 тыс. заемщиков. Из них 78% приходится на город Баку, а 22% - на другие города и районы страны. Для улучшения жилищных условий населения в регионах посредством ипотечного кредитования созданы возможности доступа к ипотечным кредитам для плательщиков упрощенного налога, занимающихся индивидуальной деятельностью", - отметил он.

Министр подчеркнул, что уполномоченные банки выдают ипотечные кредиты на основании соответствующих обращений населения через систему электронной ипотеки.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev ipoteka siyasətinin dəyişdirilməsinə münasibətini açıqlayıb

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