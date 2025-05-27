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Сахиль Бабаев назвал причину значительных бюджетных расходов в декабре

Сахиль Бабаев назвал причину значительных бюджетных расходов в декабре 12:20
Финансы
27 мая 2025 г. 12:54
Сахиль Бабаев назвал причину значительных бюджетных расходов в декабре

Существуют объективные и субъективные причины значительных расходов госбюджета в декабре.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, основной объективной причиной является то, что государственные органы в декабре выплачивают премии работникам: "Необходимо учесть, что фонд оплаты труда в бюджете составляет 12 млрд манатов. С другой стороны, часть госзакупок осуществляется в декабре".

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