Сахиль Бабаев назвал причину значительных бюджетных расходов в декабре

12:20

Существуют объективные и субъективные причины значительных расходов госбюджета в декабре.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, основной объективной причиной является то, что государственные органы в декабре выплачивают премии работникам: "Необходимо учесть, что фонд оплаты труда в бюджете составляет 12 млрд манатов. С другой стороны, часть госзакупок осуществляется в декабре".