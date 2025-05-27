Сахиль Бабаев: Мы не планируем выделять крупные суммы на непрогнозируемые события

Сахиль Бабаев: Мы не планируем выделять крупные суммы на непрогнозируемые события

Минфин не планирует закладывать в госбюджете значительные средства на непрогнозируемые события.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении исполнения бюджета за 2024 год.

"Депутаты обратили внимание на недостаточное финансирование в случаях чрезвычайных ситуаций. Финансирование ЧС заранее ограничено, так как они трудно прогнозируемы. Однако при необходимости средства могут быть выделены из резервного фонда бюджета и президента", — отметил министр.

По его словам, при возникновении таких ситуаций также могут быть использованы средства других вспомогательных разделов бюджета.