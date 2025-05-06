​​​​​​​Сахиль Бабаев: Конференция COP29 стала важным этапом в глобальной климатической повестке

​​​​​​​Сахиль Бабаев: Конференция COP29 стала важным этапом в глобальной климатической повестке

Бакинская климатическая конференция COP29 стала важным этапом в глобальной климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом министр финансов, член Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) Сахиль Бабаев заявил на 58-й ежегодной сессии банка в Милане.

По его словам, конференция стала платформой для международного сотрудничества и стимулировала прогресс в борьбе с климатическими изменениями.

"По итогам COP29 были приняты важные решения, направленные на укрепление устойчивости, развитие адаптивной инфраструктуры и поддержку энергетического перехода. Председательство на COP29 - это еще одно яркое свидетельство приверженности Азербайджана поддержке глобальных усилий по снижению негативного воздействия изменения климата и мобилизации финансовых ресурсов для этой цели", - приводит слова Бабаева Министерство финансов.

Бабаев также подчеркнул, что только в прошлом году АБР выделил 24,3 млрд долларов по различным финансовым инструментам, включая кредиты, гранты и техническую помощь. Из них 3,8 млрд направлены на финансирование проектов в сфере "зеленой" энергетики, а 5,9 млрд — на поддержку финансового сектора.

"Эти вложения отражают стратегический курс банка на устойчивое развитие инфраструктуры и снижение углеродных выбросов в регионе", - подчеркнул он.