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Сахиб Мамедов: ВВП на душу населения в Азербайджане в 2004-2022 годах вырос в 2,9 раза

Сахиб Мамедов: ВВП на душу населения в Азербайджане в 2004-2022 годах вырос в 2,9 раза ВВП на душу населения в Азербайджане за 2004-2022 годы вырос в 2,9 раза, страна вошла в число 29 стран мира, добившихся снижения уровня бедности ниже 5%.
Финансы
14 июня 2023 г. 13:17
Сахиб Мамедов: ВВП на душу населения в Азербайджане в 2004-2022 годах вырос в 2,9 раза

ВВП на душу населения в Азербайджане за 2004-2022 годы вырос в 2,9 раза, страна вошла в число 29 стран мира, добившихся снижения уровня бедности ниже 5%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Сахиб Мамедов во время второго диалога ЦУР на тему "На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане" в Баку.

"Это было достигнуто в результате успешного проведения структурно-институциональных реформ, реализации государственных программ по сокращению бедности и экономическому развитию в Азербайджане в 2003-2005 и 2008-2015 годах, 4 государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, концепции развития "Азербайджан-2020: Взгляд в будущее" и других программ.

Азербайджан в 2010 году вышел из группы стран со статусом "среднее человеческое развитие" и вошел в категорию "высокое человеческое развитие", - отметил С. Мамедов.

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Версия на английском языке GDP per capita in Azerbaijan nearly triples in 2004-2022 
Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Azərbaycanda adambaşına düşən ÜDM 2004-2022-ci illərdə 2,9 dəfə artıb"

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