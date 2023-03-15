Замминистра: Механизм возмещения НДС привел к прозрачности кассовых операций

Внедрение в Азербайджане механизма возмещения НДС привело к прозрачности кассовых операций.

Внедрение в Азербайджане механизма возмещения НДС привело к прозрачности кассовых операций.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на конференции "Роль государственных органов в защите прав потребителей".

По его словам, проект возмещения НДС, как один из эффективных методов борьбы с теневой экономикой, в то же время направлен на защиту прав потребителей: "Раньше утеря чеков или их невыдача предпринимателями приводили к нарушению прав потребителей. Эта проблема устранена с помощью банковских приложений. В целом качество услуг, предоставляемых потребителям государственными учреждениями, за последние годы значительно улучшилось. Реализуемые в стране меры направлены именно на защиту прав потребителей", - отметил С.Мамедов.