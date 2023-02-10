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Сахиб Алекперов: Учитывая потенциал экономики Азербайджана еще многое предстоит сделать

Сахиб Алекперов: Учитывая потенциал экономики Азербайджана еще многое предстоит сделать В Азербайджане в результате реализуемых мер в области обеспечения прозрачности, доведения числа проверок до минимума и других шагов бизнес-среда с каждым годом улучшалась и начался рост налоговых поступлений.
Финансы
10 февраля 2023 г. 14:14
Сахиб Алекперов: Учитывая потенциал экономики Азербайджана еще многое предстоит сделать

В Азербайджане в результате реализуемых мер в области обеспечения прозрачности, доведения числа проверок до минимума и других шагов бизнес-среда с каждым годом улучшалась и начался рост налоговых поступлений.

Как передает "Report", об этом сказал первый заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: навстречу к новым вызовам".

С. Алекперов отметил, что сегодняшнюю современную налоговую систему создал именно общенациональный лидер Гейдар Алиев: "В результате проводимой им политики, в Азербайджане было сформировано налоговое законодательство и администрирование".

Замминистра подчеркнул, что в начале 1990-х годов ситуация в сфере налоговых поступлений была неблагополучной и уклонение от уплаты налогов было широко распространено: "Позднее в результате политики, проводимой под руководством великого лидера Гейдара Алиева, налоговые поступления стали расти и в 2004 году перешагнули рубеж в 1 млрд манатов. В 2022 году в государственный бюджет обеспечены налоговые поступления в размере 15,5 млрд манатов. Однако нельзя успокаиваться. Учитывая проводимые в экономике реформы, а также имеющийся потенциал, еще многое предстоит сделать".

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Версия на английском языке Sahib Alakparov: Much remains to be done given Azerbaijan's economic potential
Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: "Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialını nəzərə alaraq çox işlər görməliyik"

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