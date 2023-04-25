Сахиб Алекперов: Число активных предпринимателей в Азербайджане превышает 720 тысяч

В первом квартале этого года по линии государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступило 4 млрд 899,5 млн манатов налогов, что на 74,8% или на 2,1 млрд манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В первом квартале этого года по линии государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет поступило 4 млрд 899,5 млн манатов налогов, что на 74,8% или на 2,1 млрд манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане", организованной Министерством экономики, KOBİA и ASK.

Алекперов отметил, что предприниматели в Азербайджане работают более прозрачно, чем в предыдущие периоды: "Количество трудовых договоров увеличилось на 353,9 тыс. по сравнению с началом 2019 года и достигло на 1 апреля текущего года 1 млн 755,8 тыс. В частном секторе ненефтегазового сектора этот показатель увеличился на 298,1 тыс. и составил 838 тыс. Только в I квартале текущего года в результате "обеления" фонда заработной платы и числа наемных рабочих поступления в рамках обязательного государственного страхования увеличились на 13,9% или на 145,3 млн манатов по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и достигли 1 млрд 192,7 млн манатов".

Замминистра отметил, что число активных предпринимателей в стране растет и в настоящее время превышает 720 тысяч: "Поскольку подавляющее большинство из них являются субъектами малого и среднего бизнеса, оказание государственной поддержки развитию предпринимателей из этой категории постоянно находится в центре внимания Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и других государственных органов. Значительная часть льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства в 2022 году, досталась субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства, работающим в основном в аграрном и промышленном секторах. Из почти 146 млн манатов кредитов, выданных субъектам бизнеса в прошлом году, 99,9% по количеству проектов и 98,3% по сумме были предоставлены субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства. 69,7% субъектов предпринимательства, получивших льготные кредиты, осуществляют деятельность в регионах".

"В настоящее время в нашей стране действуют 7 промышленных парков, 5 промышленных кварталов. В прошлом году удельный вес промышленных зон в производстве ненефтяной промышленной продукции по стране составил 16,7%, а доля в экспорте ненефтяной промышленной продукции - 29,5%. Продукция, производимая в промышленных зонах, экспортируется более чем в 50 стран мира. На сегодняшний день общий объем инвестиций в промышленные зоны составляет 6,5 млрд манатов. В промышленных зонах создано более 10 100 постоянных рабочих мест. В ближайшем будущем планируется дополнительно инвестировать более 600 млн манатов в существующие проекты и создать более 4 800 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами Сумгайытского химико-промышленного парка произведено продукции на сумму 7 млрд 366 млн манатов, из которых 2 млрд 674 млн манатов ушло на экспорт. Только в 2022 году продажи составили 2 млрд 711 млн манатов, экспорт - 1 млрд 039 млн манатов".

Замминистра добавил, что в Азербайджане продолжается работа по развитию 51 агропарка площадью 240 тысяч гектаров: "Агропарки играют важную роль в укреплении продовольственной безопасности, а также в повышении уровня занятости. В настоящее время в агропарках более 4 600 человек обеспечены постоянной работой, а более 5 200 человек привлекаются к сезонным работам. В будущем эти цифры еще больше увеличатся. Урожайность с гектара в агропарках в среднем в 2 раза выше, чем на аналогичных площадях в стране".