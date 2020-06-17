Сахиб Алекперов: Финподдержку государства получили большинство предпринимателей - ИНТЕРВЬЮ

Интервью информагентству Report заместителя министра экономики Азербайджана, руководителя рабочей группы по координации вопросов между структурами Минэкономики в рамках деятельности по оказанию финансовой поддержки Сахиба Алекперова.

- Уже почти 2 месяца как государство оказывает финансовую поддержку субъектам предпринимательства и индивидуальным (микро) предпринимателям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса. Расскажите о проделанной в этом направлении работе.

- Прежде всего хотел бы отметить, что, хотя 2020 год начался успешно для экономики Азербайджана, распространение пандемии коронавируса (COVID-19) создало серьезные угрозы как для мировой экономики, так и для нас. Сложившаяся ситуация, ограничение экономической активности в целях охраны здоровья людей привели не только к разрыву цепочки экономических связей, но и к серьезным проблемам в сфере внутреннего производства, работы и услуг, нанеся большой ущерб бизнесу, в частности, малому и среднему предпринимательству. Это также проявилось по большей части в ослаблении экономической активности, снижении доходов, серьезных финансовых потерях бизнеса и угрозе закрытия рабочих мест.

В целях снижения негативного влияния коронавирусной пандемии на национальную экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъекты предпринимательства президент Азербайджана Ильхам Алиев с первых дней поставил перед государственными органами очень серьезные задачи. В соответствии с известным распоряжением главы государства от 19 марта 2020 года и планом мероприятий, принятым Кабинетом министров в связи с исполнением данного распоряжения, были приняты программы, предусматривающие широкий пакет поддержки экономики. Две из них связаны с оказанием прямой финансовой поддержки субъектам предпринимательства.

Известно, что от пандемии пострадали практически все, но правительства большинства стран не в силах оказывать финансовую поддержку каждому. Поэтому были определены понятые и принятые большинством критерии, чтобы решить, кому будет оказана финансовая поддержка. В первую очередь это предприниматели, осуществляющие прозрачную деятельность в частном секторе ненефтегазовой отрасли, не допускающие сокращения наемных работников, выплатившие налоги в 2019 году. Решено, что работа будет вестись по двум направлениям:

1. Перечисление средств пострадавшим от последствий пандемии предпринимателям ненефтегазового сектора, список которых определен Кабмином, для выплаты 50% двухмесячной заработной платы работников (поделив на 2 месяца - 50% от зарплаты в апреле и 50% - в мае), имеющих трудовой договор по состоянию на 1 апреля. При этом минимальная сумма была взята в размере 250 манатов, а максимальная - в размере среднемесячной заработной платы в январе 2020 года, то есть 712 манатов. Если зарплата наемных работников ниже этой суммы, им выплачивалась фактическая сумма зарплаты, если выше, то он получал 712 манатов. При расчете этой суммы на их счета перечислялись также суммы взносов социального страхования, которые предприниматели должны были выплатить в соответствии с действующим законодательством, во избежание дополнительного финансового бремени на предпринимателей.

2. Оказание прямой финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям (с годовым оборотом менее 200 тыс. манатов), число работников которых не превышает 10 человек, а также выплата заработных плат их наемных работников в порядке, указанном в пункте 1. Здесь также были определены конкретные критерии при условии соблюдения вышеуказанных требований. Минимальная сумма финансовой поддержки определена в размере 250 манатов, максимальная в размере 5 000 манатов, в зависимости от суммы налогов, уплаченных предпринимателем в государственный бюджет в 2019 году. Были предприняты необходимые меры для исключения вмешательства человека в эти процессы, обеспечения автоматического расчета сумм с помощью программ.

На 16 июня 2020 года, по программе поддержки обратились 28 482 налогоплательщика за получением средств для выплаты определенной части заработной платы 259 947 наемных работников, им уже оказана финансовая поддержка в размере 91 027,2 тыс. манатов. По программе поддержки индивидуальных (микро) предпринимателей поступило 115 711 обращений, сумма финансовой поддержки по этим обращениям составила 61,88 млн манатов. В целом, на сегодняшний день число лиц, охваченных финансовой поддержкой государства в рамках программы, составляет более 307 тысяч, и процесс продолжается.

Примечательно, что в результате принятых комплексных мер было предотвращено сокращение большого количества рабочих мест в частном секторе ненефтегазовой отрасли. Общее количество официально зарегистрированных трудовых договоров на 1 июня 2020 года в сравнении с данными на 1 марта 2020 года (до пандемии) не только не сократилось, но даже увеличилось на 70 294.

- Что сделано для обеспечения прозрачности процесса?

- Одной из основных задач, поставленных перед нами при начале реализации программы финансовой поддержки, была организация полностью прозрачного процесса. Первоначально приказом министра экономики были утверждены методические указания и правила, на официальных сайтах министерства и Государственной налоговой службы были размещены видеоинструкции, информацией мы также поделились в социальных сетях. Была проведена широкая пропаганда в СМИ, направлены уведомления в личные электронные кабинеты предпринимателей, SMS на их мобильные телефоны.

Еще один важный вопрос был связан с обеспечением оперативного рассмотрения обращений. Мы старались, чтобы со дня принятия обращения налогоплательщика до зачисления финансовых средств на его банковский счет прошло не более 4-5 дней. Финансовая поддержка осуществляется всем предпринимателям только безналичным способом, путем перечисления средств на их банковские счета.

Список налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку, обновляется каждый день и размещается на официальных сайтах Министерства экономики и Государственной налоговой службы. Тем самым обеспечивается общественный контроль. Каждый работник имеет возможность увидеть, получает ли его работодатель финансовую поддержку. Второй транш через 30 дней после первого транша автоматически, без повторного обращения, перечисляется на счета тех предпринимателей, кто не допустил снижения численности работников в течение апреля и своевременно и в полном объеме выплатили зарплату своим работникам в апреле. Предпринимателям, имеющим соответствующие недочеты, выплаты по второму траншу производятся только после их устранения. Индивидуальные предприниматели также могут контролировать перечисление финансовых средств на свой банковский счет через эти ежедневно обновляемые списки.

Одной из важных работ в этом направлении является рассмотрение жалоб касательно финансовой поддержки и своевременное принятие соответствующих мер.

- Какова процедура рассмотрения жалоб предпринимателей, обращение которых не было удовлетворено?

- Все поступившие в налоговые органы обращения с целью обеспечения своевременного и объективного рассмотрения и предотвращения возможных недовольств подробно анализируются в аппарате Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В общей сложности удовлетворены обращения 91,8 процента налогоплательщиков, обратившихся за финансовой поддержкой в апреле-мае, 7 процентам отказали в финансовой поддержке, 1,2 процента обращений все еще находятся на рассмотрении.

За этот период в связи с возникшими вопросами в налоговые органы поступило всего 5 045 обращений, из них 3 426 от индивидуальных (микро) предпринимателей, 1 619 обращений от предпринимателей, имеющих наемных работников, и самих наемных работников, что составляет всего 3,5 процента от общего числа предпринимателей, обратившихся за финансовой поддержкой.

- Вы отметили, что в апреле-мае некоторым предпринимателям было отказано в финансовой поддержке. Каковы причины отказов?

- Отказано было всего лишь 7 процентам предпринимателей. В основном, это связано с тем, что их деятельность не относилась к сферам, пострадавшим от последствий пандемии, хозяйствующий субъект (объект) не находился на учете, значительно снизилось число работников на дату обращения, деятельность налогоплательщика прекращена до марта на основе собственного заявления и пр.

Что касается индивидуальных (микро) предпринимателей, чаще всего отказ связан с тем, что ряд налогоплательщиков формально зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, либо их видом деятельности является проведение азартных игр (Topaz), деятельность в качестве частного нотариуса, либо они не являются субъектами микропредпринимательства (годовой оборот выше 200 тыс. манатов).

Здесь также стоит отметить, что мы столкнулись с многочисленными случаями отказа от получения финансовой поддержки. Ряд предпринимателей, имеющих право подать заявку на получение помощи, не воспользовались этим, предложив передать средства тем, кто в них больше нуждается. Некоторые микропредприниматели звонили и приходили в министерство, чтобы узнать, что за средства поступили на их счет. В итоге выяснилось, что обращение за финансовой поддержкой было подано налоговыми агентами или другими лицами, которые вели их финансовые документы, и являлось законным. Эти предприниматели отказались от средств, поступивших на их счета, и перевели их в Фонд борьбы с коронавирусом.

- Сколько времени будет оказываться финансовая поддержка, и каковы планы на будущее?

- Мы регулярно отслеживаем ход событий и снижение количества обращений за финансовой поддержкой говорит о том, что процесс уже завершается. Учитывая многочисленные обращения от предпринимателей по расширению охвата оказания финансовой поддержки, мы обратились в соответствующие государственные органы и, в зависимости от их ответов будем регулировать нашу дальнейшую деятельность. По одному из них - возможности выплаты части заработной платы наемным работникам предприятий на полном хозрасчете, находящихся в подчинении государственных органов, - мы уже получили ответ от Кабинета министров и начали работать в этом направлении. После завершения этих работ ожидается, что с 1 июля текущего года будет рассмотрен вопрос о приостановке приема новых заявок на получение финансовой поддержки.