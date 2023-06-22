Сахиб Алекперов: Интерес инвесторов к участию в восстановлении Карабаха большой

Интервью Report с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Алекперовым

Интервью Report с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Алекперовым

- Какой интерес у зарубежных инвесторов к участию в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана?

- Oколо 1 500 инвесторов обратились с просьбой осуществлять деятельность в Карабахе, среди них есть и иностранные инвесторы. Однако вопрос очистки освобожденных территорий от мин пока не позволяет всем предоставлять разрешение. Но около 100 предпринимателей уже начали работу.

В целом, интерес большой. Однако, после очистки территорий от мин, вначале необходимо вернуть население на свои родные земли, чтобы они могли работать на создаваемых производствах. Все это взаимосвязанные вопросы. Следует отметить, что работы ведутся очень высокими темпами, что подтверждается последней поездкой Президента Ильхама Алиева в Лачинский район, где были заложены фундаменты новых сел, производственных и обслуживающих предприятий.

За последние три года в восстановление инфраструктуры Карабаха было вложено более 6,5 млрд манатов бюджетных средств. В этом году расходы на реализацию проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре увеличились еще на 2,26 млрд манатов [в бюджете на 2023 год было предусмотрено 3 млрд манатов - ред.].

На освобожденных территориях как местным, так и зарубежным инвесторам предоставляется освобождение от уплаты всех налогов сроком на 10 лет. Это большее преимущество.

- Насколько эффективна деятельность создаваемых в стране промышленных парков?

- Промышленные парки и агропарки - это будущее Азербайджана. У нас в агропарках количество производимой продукции на одном гектаре почти в 2 раза выше, чем в других хозяйствах.

- В настоящее время готовятся изменения в Налоговый кодекс, которые вступят в силу в 2024 году. Как и в предыдущие годы является ли предметом обсуждения дифференциация ставок НДС, что позволило бы бизнесменам избежать двойного налогообложения?

- Много лет ведутся разговоры вокруг дифференциации ставки НДС, но это очень серьезный вопрос. Обсуждался вопрос дифференциации налога для товаров первой необходимости - продуктов питания, лекарств, детского питания. Этот вопрос обсуждается, но пока не пришли к единому мнению и согласованного конкретного решения нет.

- Какие реформы ожидаются в стране в направлении развития безналичных платежей?

- Много лет говорили об использовании безналичных расчетов, но дело двигалось тяжело. Интересно, что в период пандемии люди стали больше отдавать предпочтение этому виду оплаты. Отрадно, что в последние годы объем безналичных расчетов поступательно растет. После принятия решения о возврате части оплаченного НДС ситуация еще больше изменилась в лучшую сторону. Начиная с этого года при безналичном расчете возвращается уже не 15% от суммы НДС, как было прежде, а 17,5%. А при наличном расчете 5% вместо 10%, как было до начала текущего года.