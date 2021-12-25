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Сахап Кавджиоглу: Турция в течение 2 недель заключит с Азербайджаном сделку о валютном свопе

Сахап Кавджиоглу: Турция в течение 2 недель заключит с Азербайджаном сделку о валютном свопе Центральный банк Турции планирует в течение двух недель заключить с двумя странами соглашение о валютном свопе.
Финансы
25 декабря 2021 г. 11:25
Сахап Кавджиоглу: Турция в течение 2 недель заключит с Азербайджаном сделку о валютном свопе

Центральный банк Турции планирует в течение двух недель заключить с двумя странами соглашение о валютном свопе.

Как передает Report, об этом сказал глава Центробанка Сахап Кавджиоглу на встрече Президента Реджеп Тайипа Эрдогана с экономистами и учеными.

Reuters ранее со ссылкой на двух осведомленных об этом чиновников сообщал, что переговоры между Центральным банком Турции и партнерами в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) об обеспечении возможной линии валютного свопа завершаются, и, вероятно, до конца года ожидается одна сделка.

«Сделка с Азербайджаном почти завершена. Соглашения о валютном обмене будут полезными в нынешний период, и переговоры с несколькими странами продолжаются», - сказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Второй источник сообщил, что первоначальная сумма сделки по обмену с Азербайджаном могла быть небольшой, но постепенно увеличивалась.

Отметим, что Центробанк Турции заключил своповые сделки с Китаем, Катаром и Южной Кореей на сумму около 23 млрд долларов США. Они поощряют торговлю в местной валюте и увеличивают валовые резервы Центрального банка.

В попытке замедлить исторический обвал лиры Центральный банк объявил в этом месяце о пяти прямых рыночных интервенциях, общая сумма которых, по словам банкиров, составила до 10 млрд долларов США. На этой неделе лира резко поднялась с рекордных минимумов.

Турция ранее также пыталась заключить сделки с центральными банками США, Великобритании, России и Малайзии. Резервы Центрального банка Турции остаются истощенными после серии интервенций в 2019-2020 годах, в ходе которых через государственные банки было продано около 128 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Sahap Kavcioglu: Turkey to conclude currency swap deal with Azerbaijan within 2 weeks
Версия на азербайджанском языке Şahap Kavcıoğlu: "Türkiyə 2 həftəyə Azərbaycanla svop sazişi bağlaya bilər"

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