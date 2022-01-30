Сафар Мехтиев: Все задачи, поставленные перед таможенными органами, успешно выполняются

Все задачи, поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед таможенными органами, успешно выполняются.
Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию государственной таможенной службы и празднику таможенников.
По его словам, в 2021 году через "Зеленый коридор" предприниматели осуществили импортно-экспортные операции на сумму более 10 млрд долларов без контакта с таможенниками. В прошлом году таможенники выполнили свои бюджетные прогнозы на 111%. В 2021 году бюджетное задание выполнено по сбору более 443 млн. манатов. Так, в прошлом году ГТК обеспечил перечисление из государственного бюджета 4 млрд 443 млн манатов.
Мехтиев подчеркнул, что в 2021 году в рамках мер, принятых таможенными органами, было обнаружено более 2 тонн наркотиков.
Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия также является гостем мероприятия. Мехтиев отметил, что его участие является высокой оценкой таможенной службы Азербайджана и показателем места таможенной службы Азербайджана в мировой таможенной семье.