​Сафар Мехтиев: Предотвращена контрабанда на 500 млн долларов

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За последние два года Государственный таможенный комитет Азербайджана расширил сферу институциональных реформ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на II Республиканском форуме участников внешней торговли в Баку.

По словам Мехтиева, число участников системы "Зеленый коридор" достигло 505 человек: "С запуска системы 1 февраля этого года число ее участников достигло 505, оборот в системе достиг 8 млрд долларов. В результате реформ, в государственный бюджет дополнительно собрано 2 млрд манатов. Сотрудниками таможенной службы предотвращена контрабанда на 500 млн долларов".