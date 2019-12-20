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Сафар Мехтиев: Предотвращена контрабанда на 500 млн долларов

​Сафар Мехтиев: Предотвращена контрабанда на 500 млн долларов
© Report / Firi Salim

За последние два года Государственный таможенный комитет Азербайджана расширил сферу институциональных реформ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на II Республиканском форуме участников внешней торговли в Баку.

По словам Мехтиева, число участников системы "Зеленый коридор" достигло 505 человек: "С запуска системы 1 февраля этого года число ее участников достигло 505, оборот в системе достиг 8 млрд долларов. В результате реформ, в государственный бюджет дополнительно собрано 2 млрд манатов. Сотрудниками таможенной службы предотвращена контрабанда на 500 млн долларов".

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