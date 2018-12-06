Сафар Мехтиев: ГТК перевыполнит бюджетный прогноз к концу этого года

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ По расчетам Государственного таможенного комитета, после исполнения бюджета на декабрь, по сравнению с прогнозом на начало года, то есть цифрой до корректировки бюджета, бюджетное обязательство может быть перевыполнено на 1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев на встрече с членами Caspian European Club.

По его словам, плановый прогноз ГТК в середине этого года увеличен дополнительно на 760 млн манатов: "Государственный таможенный комитет перевыполнил прогноз годового плана. На сегодняшний день в госбюджет перечислено 3 млрд 380 млн манатов".

С.Мехтиев отметил, что к концу года эта цифра еще больше увеличится, и плановый прогноз будет перевыполнен.