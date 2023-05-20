Сабухи Мамедов: В 2023 году ожидается рост поступлений в бюджет Нахчыванской Автономной Республики

Сабухи Мамедов: В 2023 году ожидает роста поступлений в бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 20 процентов

В 2023 году на 20 процентов больше запланированных ожидается рост поступлений в бюджет Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов.

"Часть расходов, связанных с заработной платой, социальными и другими выплатами, планируется осуществить за счет этих средств, что приведет к уменьшению объема субсидии, выделяемой из республиканского бюджета.

В январе-апреле 2023 года расходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики выполнены на сумму 148,9 миллиона манатов или 82,8 процента при прогнозе в 179,8 миллиона манатов. Таким образом, сэкономлены средства в размере 30,9 миллиона манатов. В то же время, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", продолжается работа в направлении подготовки проекта бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год", - отметил премьер.