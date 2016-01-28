​С завтрашнего дня начнется выплата компенсаций вкладчикам ОАО Bank of Azerbaijan - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:12

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начнется выплата компенсаций вкладчикам ОАО Bank of Azerbaijan.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

Объем компенсаций вкладчиков Bank of Azerbaijan составит 24 млн. манатов. Общее количество вкладчиков банка равно 7 342, из них получат компенсации только 6 599 человек. В качестве банков-агентов по выплате компенсации выбраны ОАО Muganbank, а в Нахчыване - ОАО Rabitabank.

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Вкладчикам Bank of Azerbaijan будет выплачена часть компенсаций в размере 2 млн. долларов, 100 тыс. евро, остальная часть - в национальной валюте. На сегодняшний день резервы фонда составляют 132 млн. манатов. Этой суммы достаточно для возмещения застрахованных вкладов шести банков.

"Согласно квартальному отчету Bank of Azerbaijan, объем застрахованных вкладов равен 36 млн. манатов, однако, по нашим расчетам, компенсации подлежат вклады на сумму 24 млн. манатов. Компенсации выплачиваются в той же валюте, в которой размещен вклад. Если вклад размещен в нескольких валютах, компенсации выплачиваются в манатах по официальному курсу Центробанка на день, когда произошел страховой случай. Примерно 5 800 вкладчиков Bank of Azerbaijan получат компенсации полностью, 600 вкладчиков - частично", - отметил А.Джавадов.

Глава ADİF добавил, что в целом, согласно отчетам закрытых банков, для возмещения по вкладам требуется 80 млн. манатов: "Точная сумма станет известна после того, как мы получим письма этих банков о банкротстве и проведем расчеты".

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Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана №4 от 18 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО Bank of Azerbaijan вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления и с этого дня в банк назначен временный администратор.

Напомним, что 22 января в Bank of Azerbaijan произошел страховой случай, и ADIF выплатит вкладчикам компенсации в 100%-ном размере по застрахованным вкладам до 30 тыс. манатов.