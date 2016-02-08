​С завтрашнего дня начнется прием заявлений вкладчиков United Credit Bank

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начинается прием заявлений вкладчиков ОАО United Credit Bank в связи с выплатой компенсаций по застрахованным вкладам. Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на сегодняшней пресс-конференции.

По словам А.Джавадова, пока общая сумма вкладов и число вкладчиков не уточнены. Глава ADIF отметил, что компенсации будут выдаваться через ОАО Unibank.

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 25 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО United Credit Bank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. В соответствии со ст. 51 и 52 закона "О банках" с 26 января в банк назначен временный администратор. Страховой случай в указанном банке официально подтвержден 3 февраля.