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С сегодняшнего дня начинается подписка на новые облигации SOCAR

С сегодняшнего дня начинается подписка на новые облигации SOCAR Подписка на облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартует сегодня, 20 сентября, и продлится до 29 октября.
Финансы
20 сентября 2021 г. 09:00
С сегодняшнего дня начинается подписка на новые облигации SOCAR

Подписка на облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартует сегодня, 20 сентября, и продлится до 29 октября.

Как сообщает Report, в подписке могут участвовать граждане страны, отечественные и иностранные юридические лица. Преимущество в процессе размещения будет отдано, в первую очередь, физическим лицам. Покупать облигации иностранные физические и юридические лица смогут у держателей облигаций на вторичном рынке.

Приобрести эти ценные бумаги можно будет в киосках, созданных в центрах Службы ASAN № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане, за исключением Plato Capital and Co.

Это вторая эмиссия облигаций SOCAR в стране. Компания впервые в 2016 году выпустила в обращение 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая (100 млн долларов). Ценные бумаги размещены методом публичной подписки в ЗАО "Бакинская фондовая биржа". Годовая доходность пятилетних облигаций, срок обращения которых истекает в следующем месяце, составляет 5%. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Новые облигации SOCAR будут выпущены на тех же условиях, однако процентная ставка по ним составит 4,5% годовых.

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