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S&P: В свете снижения давления на обменный курс маната резиденты могут ускорить редолларизацию

S&P: В свете снижения давления на обменный курс маната резиденты могут ускорить редолларизацию Долларизация депозитов в Азербайджане заметно снизилась в последние годы - до 37% по состоянию на апрель 2024 года с 55% до пандемии.
Финансы
8 июня 2024 г. 12:02
S&P: В свете снижения давления на обменный курс маната резиденты могут ускорить редолларизацию

Долларизация депозитов в Азербайджане заметно снизилась в последние годы - до 37% по состоянию на апрель 2024 года с 55% до пандемии.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

"Мы считаем, что существенно более высокая средняя процентная ставка по депозитам в национальной валюте (8,4%) по сравнению с 2,5% по депозитам в иностранной валюте на фоне стабильного обменного курса и благоприятных, сверхбюджетных цен на нефть повысила привлекательность сбережений в манатах. Тем не менее, мы считаем, что в сценарии усиления понижательного давления на обменный курс маната резиденты страны могут быстро провести редолларизацию, чтобы хеджировать свои инфляционные и валютные риски", - считают аналитики агентства.

По их мнению, банковский сектор Азербайджана продолжает демонстрировать признаки восстановления после затяжной коррекции. "После нескольких лет стагнации кредитная активность восстановилась с 2020 года, и мы ожидаем, что постепенное смягчение денежно-кредитных условий должно поддержать рост кредитования в 2024-2025 годах. Мы считаем, что доля проблемных кредитов может умеренно увеличиться примерно до 4% в течение следующих двух лет по сравнению с 2,6%, официально заявленными Центральным банком на конец 2023 года, поскольку кредитный портфель постепенно меняется", - говорится в отчете.

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