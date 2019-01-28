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    S&P: В этом году валютные резервы ЦБ Азербайджана увеличатся

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "На конец 2019 года резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) увеличатся на 460 млн долларов США или 7,31%, до 6,754 млрд долларов".

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) о суверенном кредитном рейтинге Азербайджана.

    Отмечается, что резервы ЦБА в 2018 году увеличились на 959 млн долларов или 17,98% и составили 6,294 млрд долларов:

    "В 2020 году валютные резервы ЦБА увеличатся до 7,211 млрд долларов, в 2021 г. - до 7,671 млрд долларов".

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