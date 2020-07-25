S&P: В Азербайджане долг к ВВП снизится на 9 процентных пунктов

В 2020 году долг Азербайджана к ВВП составит 37,8%.

В 2020 году долг Азербайджана к ВВП составит 37,8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) по Азербайджану.

Согласно документу, этот показатель составит 33,5% в 2021 году, 30,3% в 2022 году и 28,8% в 2023 году.

Агентство также озвучило свои прогнозы относительно отношения долга к доходам. Ожидается, что этот показатель составит 109% в 2020 году, 94,3% в 2021 году, 85,2% в 2022 году и 82% в 2023 году.

Кроме того, S&P прогнозирует отношение государственных доходов и расходов к ВВП. Согласно прогнозу, доходы в 2020 году составят 34,7% ВВП, в 2021 году - 35,5%, в 2022 году - 35,6%, в 2023 году - 35,1%. Расходы, согласно документу, составят 43,2% ВВП в 2020 году, 37,1% в 2021 году, 33,4% в 2022 году и 32,8% в 2023 году.