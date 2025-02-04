S&P: В последующие 2 года в Азербайджане перейдут к банковскому надзору на основе оценки рисков

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings подтвердило рейтинги азербайджанских банков на уровне "bb-".

Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило оценку азербайджанских банков на уровне "bb-".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, банковский сектор Азербайджана выигрывает от благоприятных макроэкономических условий на фоне высоких цен на сырьевые товары, которые стимулируют спрос на кредиты и улучшают качество активов.

Агентство подчеркивает, что рост кредитования в Азербайджане тесно связан с ценами на нефть и ростом ВВП.

"В 2024 году объем кредитования увеличился примерно на 20% за счет как розничных, так и корпоративных кредитов. Мы ожидаем, что инвестиции в инфраструктуру и снижение ключевой процентной ставки приведут к двузначным темпам роста кредитования в 2025–2026 годах. Кроме того, по нашим оценкам, с учетом инфляции цены на недвижимость выросли на 10-15% в прошлом году, и мы ожидаем их дальнейшего роста на уровне высоких однозначных показателей в 2025 году. Ограниченное участие банков в строительной отрасли (около 5% от общего объема кредитов на конец 2024 года) и ипотечном кредитовании (15% на ту же дату) частично снижает уровень риска", - говорится в отчете агентства.

S&P Global Ratings подчеркивает, что регулятор за последние два года внедрил новые стандарты корпоративного управления для банков, положение, ограничивающее сделки с аффилированными сторонами и по управлению риском ликвидности в соответствии с требованиями Базель III.

"В 2025–2026 годах планируется переход к надзору, основанному на оценке рисков, пересмотр структуры капитальной адекватности для ее соответствия требованиям Базеля III и усиление требований к стресс-тестированию банков. Если эти инициативы будут реализованы эффективно, мы полагаем, что они могут дополнительно укрепить систему регулирования и надзора за банками в Азербайджане", - отмечает S&P.

Отметим, что недавно S&P Global Ratings улучшило оценку банковского сектора Азербайджана на "позитивный".