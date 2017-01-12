S&P: В 2017 году независимый рейтинг Азербайджана может снизиться

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2017 году прогнозирует снижение суверенного рейтинга не менее трети стран, имеющих негативный прогноз. Как сообщает Report со ссылкой на отчет S&P на 2017 год, с начала 2008 года количество стран с прогнозом "негативный" превысило число стран, имеющих позитивный прогноз. На 1 января 2017 года 30 стран имеют негативный, 7 стран - позитивный прогноз. Таким образом, разница составила 23 единицы. Максимальный же показатель отмечался в июне 2016 года и составил 30 единиц (в таблице 1 показано количество стран с прогнозами "негативный", "позитивный" и "стабильный").

Агентство S&P более высокую разницу в численности стран с негативным и позитивным прогнозами в странах Среднего Востока, СНГ и Африки, начиная с 2012 года. Хотя в 2014 году это показатель несколько снизился, на 1 января 2017 года вновь достиг 10 единиц (в таблице 2 отражены показатели разницы стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Среднего Востока, СНГ и Африки).

S&P также обнародовал список стран Африки, Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Среднего Востока-СНГ с негативным и позитивным рейтингом (таблица 3, на 1 января 2017 года).