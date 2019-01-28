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    Standard & Poors утвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) пересмотрело кредитный рейтинг Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете агентства. 

    Согласно информации, долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB+/B". Прогноз рейтингов оставлен на "стабильном" уровне.

    На фоне низких цен на нефть S&P прогнозирует средние экономические показатели для Азербайджана: "Несмотря на ослабление в 2018 году, фискальный баланс останется неизменным. В 2019-2022 годах экономический рост продолжится, во внешнем балансе будет зафиксирован небольшой профицит".

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