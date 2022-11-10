S&P улучшило прогноз экономического роста в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство SP Global прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете S&P Global "Мониторинг финансовых учреждений региона EMEA за 4 квартал 2022 года: Новые потрясения приносят новые трудности".

В июльском прогнозе S&P ожидал экономический рост в Азербайджане на уровне 3,5% в 2022 году после восстановления на 5,6% в 2021 году, что в основном отражает увеличение добычи газа, восстановление ненефтяного сектора и небольшое снижение добычи нефти: "Мы ожидаем, что средний рост составит немногим более 1% в период с 2023 по 2025 год, поскольку новые газовые мощности лишь частично компенсируют постепенный спад в нефтяном секторе".

Согласно апрельскому прогнозу, азербайджанская экономика вырастет на 1,3 процентных пункта.

Однако в обновленном прогнозе темпы роста ВВП в 2023 и 2024 годах определены на уровне 1,5%, а в 2025 году - 1%.

Согласно отчету, Азербайджан, Казахстан и нефтедобывающие развивающиеся рынки Совета сотрудничества стран Персидского залива могут извлечь выгоду из текущей динамики цен на энергоносители.

"Ужесточение условий финансирования, замедление роста в Китае, ухудшение экономических перспектив в Европе и рецессия в США, которая может оказаться более глубокой, чем ожидалось, — все это сигнализирует о том, что развивающиеся рынки региона EMEA ждут тяжелые времена.

Растущая инфляция и растущая стоимость международных заимствований повысят уязвимость рынков, зависящих от внешнего финансирования, таких как Турция", - говорится в отчете.

В то же время, S&P считает, что крупные страны-экспортеры сырьевых товаров могут извлечь выгоду из текущих ценовых тенденций, особенно те, которые получают значительные доходы от нефтегазового сектора.

"Аналогичным образом, после того как разразился российско-украинский конфликт, мы заметили, что некоторые соседние страны выиграли от притока людей и капитала и перенаправления торговых потоков внутри региона. Это произошло из-за опасений, связанных с конфликтом и санкциями, наложенными на Россию, а также из-за того, что многие предприятия решили покинуть Россию с самого начала конфликта", - отмечают аналитики агентства.

S&P ожидает, что в течение следующих одного-двух лет макроэкономическая ситуация в Европе станет более сложной. Тем не менее, банковские секторы в некоторых странах с формирующимся рынком EMEA, таких как страны Ближнего Востока, экспортирующие сырьевые товары, могут продолжать извлекать выгоду из благоприятной макроэкономической среды, позволяющей более высоким ставкам повышать прибыльность.

"Учитывая продолжающийся кризис цен на энергоносители, мы ожидаем увеличения рисков снижения. Россия компенсирует отсутствие прогресса в военном конфликте с Украиной, усиливая свою позицию ключевого поставщика энергоресурсов, что способствует инфляции в Европе. Правительства сталкиваются с требованиями поддержки потребителей и бизнеса, учитывая растущее инфляционное давление и давление на стоимость жизни. Ужесточение условий финансирования может усугубить проблему, подорвав более уязвимые экономики и более слабых игроков. Длительный период роста инфляции и низкого экономического роста повысит риски для финансовых учреждений", - говорится в отчете.