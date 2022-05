S&P указало на проблемы в сфере финансовых слияний и поглощений

Геополитическая напряженность и перебои в глобальных цепочках поставок могут ослабить сделки по слияниям и поглощениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как количество таких сделок сократилось в первом квартале 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на S&P Global Market Intelligence, с января по март были зарегистрированы в общей сложности 123 сделки по слияниям и поглощениям в финансовом секторе по сравнению со 165 сделками за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что продолжающаяся война в Украине, узкие места в цепочках поставок и опасения по поводу инфляции замедлили заключение сделок в первом квартале.

Конфликт между Украиной и Россией затянулся гораздо дольше, чем первоначально предполагало большинство аналитиков. Пандемия вызвала блокировку в Шанхае и Пекине, что оказало негативное влияние на вторую по величине экономику мира и глобальные цепочки поставок. Многие мировые центральные банки стали более ястребиными на фоне резкого роста цен на сырьевые товары, что подготовило почву для сохранения волатильности в ближайшие месяцы.

Многие финансовые фирмы с целью экономии рассмотрят возможность избавления от непрофильных активов. Другие могут искать возможности для увеличения масштаба. DBS Group Holdings Ltd. и United Overseas Bank Ltd. в январе объявили о сделках по приобретению части бизнеса у Citigroup Inc., которые, по словам покупателей, будут способствовать увеличению прибыли и расширению их клиентской базы.

"По мере того, как глобальные финансовые институты пересматривают свою стратегию перед лицом ключевых геополитических проблем и мегатенденций, мы можем увидеть, как некоторые глобальные или региональные финансовые институты избавляются от непрофильных предприятий или рынков, в то время как другие могут выходить на новые рынки или приобретать новый бизнес", — сказал Цзы-Чунг Лян, руководитель стратегии финансовых услуг Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и транзакций в EY.

"Тем не менее, могут быть некоторые прекращения уже объявленных сделок, поскольку и покупатели, и продавцы могут полагаться на ожидания существенных неблагоприятных изменений из-за войны в Украине. Такие ожидания обычно включаются в соглашения о слияниях и поглощениях для предотвращения непредвиденных ситуаций, которые могут негативно повлиять на оценку объекта и общую сделку", -сказала Миранда Чжао, руководитель отдела слияний и поглощений Natixis Corporate & Investment Banking (Азиатско-Тихоокеанский регион).

Санкции против России могут оказать косвенное влияние на бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который гораздо труднее различить, считает Марк Угринюк, партнер юридической фирмы Mayer Brown, специализирующейся на корпоративном праве и ценных бумагах.

"Хотя это не может помешать заключению сделок, это может увеличить сроки заключения сделок, — сказал Угринюк. - Это вещи, которые не способствуют заключению сделок и могут снизить интерес к определенным слияниям и поглощениям и деятельность в области прямых инвестиций".

Оцифровка и платежные платформы стали популярными

В первом квартале 2022 года шесть из десяти крупнейших сделок были совершены в сфере управления активами. Усилия банков по цифровизации будут и впредь стимулировать деятельность по слияниям и поглощениям в сфере финансовых услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам аналитиков, блокчейн и криптовалюта, которые становятся все более популярными, также будут сталкиваться с большей активностью в области слияний и поглощений.

Платежи по-прежнему будут популярным сектором для слияний и поглощений. Согласно данным Market Intelligence, за первые три месяца 2022 года в регионе было заключено 11 сделок по слиянию и поглощению в сфере платежей. 18 апреля китайский гигант финансовых технологий Ant Group Co. Ltd. объявил о приобретении сингапурской платежной платформы 2C2P. Есть вероятность новых таких сделок, поскольку технологические гиганты Meta Platforms Inc. и Sea Ltd. со штаб-квартирой в Сингапуре продолжают развивать свои платежные возможности.

Данные Market Intelligence показали, что слияния и поглощения замедлились в материковом Китае и Австралии, хотя количество сделок в Индии и Японии оставалось стабильным. Данные показали, что большинство покупателей осталось из Азиатско-Тихоокеанского региона.