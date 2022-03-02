S&P снизило рейтинги ВЭБ и "ВЭБ-лизинга"

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings (SP) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ВЭБ и "ВЭБ-лизинга" в иностранной и национальной валюте, поместило на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ВЭБ и "ВЭБ-лизинга" в иностранной и национальной валюте, поместило на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

"Сегодня S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и "ВЭБ-лизинга" до "BB+/B" с " BBB-/A-3", а долгосрочные и краткосрочные рейтинги в национальной валюте - с "BBB/A-2" до "BBB-/A-3" и поместили все рейтинги в список CreditWatch с негативным прогнозом. Мы также приостановили рейтинги ВЭБа", - сообщается в пресс-релизе.

По данным агентства, понижение рейтингов последовало из-за того, что ВЭБ рассматривается как главный инструмент политики развития России, кредитоспособность которого связана с кредитоспособностью суверена. Понижение рейтинга отражает аналогичные действия, которые были предприняты в отношении России 26 февраля 2022 года.

28 февраля S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Райффайзенбанка, Юникредит банка, Газпромбанка, а также Альфа-банка и его холдинговой компании ABH Financial до ВВ+ с ВВВ-.