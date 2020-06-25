​S&P снизило кредитный рейтинг Mugan Bank

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor'S (S&P) снизило кредитный рейтинг ОАО Mugan Bank с уровня "B-/B" до уровня" CCC+/C".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу "отрицательный".

Напомним, что в последнее время наблюдается ухудшение финансовых показателей Mugan Bank. В I квартале этого года активы банка сократились на 8,3% и составили 605,7 млн манатов. Это произошло в основном за счет снижения обязательств банка на 9,5% - до 519,5 млн манатов, а депозитного портфеля на 19% - 271,1 млн манатов.

Кредитная организация завершила прошлый год с убытком в 8,3 млн манатов, а в январе-марте этого года убыток исчисляется 1,3 млн манатов.