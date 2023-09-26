S&P: Рост цен на энергоносители может замедлить темпы дефляции в ближайшие месяцы

Медианная инфляция потребительских цен в развивающихся странах достигла в августе 5,3% в годовом исчислении после пика в 8,2% в аналогичном месяце 2022 года.

Медианная инфляция потребительских цен в развивающихся странах достигла в августе 5,3% в годовом исчислении после пика в 8,2% в аналогичном месяце 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на исследование международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, инфляция продолжает замедляться в большинстве развивающихся стран, хотя в ближайшие кварталы этот путь, вероятно, будет более тернистым.

"Возобновление повышательного давления цен на энергоносители, вероятно, замедлит темпы дефляции в ближайшие месяцы, но центральные банки, скорее всего продолжат снижать ставки", - отмечает S&P.

По мнению аналитиков агентства, базовая инфляция, которая превышает общую инфляцию примерно в половине развивающихся стран, вероятно, останется высокой в ​​начале следующего года, если рост заработной платы будет значительным в ответ на продолжительную высокую инфляцию.

S&P ожидает дальнейшего снижения ставок в ближайшие месяцы, предполагая, что центральные банки будут действовать медленно: "Центральные банки Чили, Бразилии, Польши и Перу начали снижать базовые процентные ставки в третьем квартале. Китай и Венгрия также смягчили политику, скорректировав некоторые из своих монетарных инструментов.

Мы ожидаем, что большинство крупных центральных банков развивающихся стран, которые еще не снизили процентные ставки, начнут делать это в 2024 году. Однако, учитывая неопределенную траекторию инфляции и темпы нормализации процентных ставок крупнейшими центральными банками по всему миру, мы ожидаем постепенного снижения ставок".