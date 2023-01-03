S&P рассказал о последствиях изменения курса доллара в 2023 году

Укрепление доллара США может осложнить и без того неопределенные перспективы для развивающихся стран, хотя его недавнее ослабление может несколько снизить давление на наиболее пострадавших заемщиков.

Укрепление доллара США может осложнить и без того неопределенные перспективы для развивающихся стран, хотя его недавнее ослабление может несколько снизить давление на наиболее пострадавших заемщиков.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard&Poors.

"В настоящее время 80% корпоративного долга развивающихся стран со сроком погашения в 2023 году выражены в долларах, а около 24% имеют рейтинг «BB+» или ниже. Сохранение силы доллара может спровоцировать увеличение оттока капитала и привести к резкому увеличению риска рефинансирования", - говорится в отчете.

S&P считает, что в Европе укрепление доллара может усилить инфляционное давление. В контексте дорогостоящей энергии, которая в основном покупается в долларах США, обесценивание европейских валют усиливает инфляцию и затрудняет стабилизацию цен со стороны Европейского Центробанка.

"Согласно нашей оценке, снижение курса евро по отношению к доллару добавило примерно полпроцента к инфляции в еврозоне и на столько же снизило потребление домохозяйств. В целом, перспектива более высоких процентных ставок в США может поддержать доллар и заставить другие центральные банки противостоять более агрессивному повышению ставок. В то же время резкое падение стоимости доллара также может быть проблематичным. Хотя недавнее ослабление доллара по отношению к другим основным валютам не увеличило волатильность рынка, а быстрый или беспорядочный разворот может спровоцировать колебания на финансовых рынках и создать проблемы для компаний и инвесторов, которые будут застигнуты врасплох", - отмечается в отчете.

Аналитики S&P полагают, что усилия центральных банков снизить инфляцию предполагают, что учетные ставки должны быть еще выше.

"По нашим оценкам, учетная ставка Федеральной резервной системы США достигнет пика на уровне 5–5,25% во втором квартале 2023 года, а ставка Европейского центрального банка — на уровне 2,25% в первом квартале", - прогнозирует агентство, при этом отмечая, что самый резкий рост уровня ставок за последние четыре десятилетия в сочетании с продолжающейся геополитической напряженностью и ограничениями в поставках энергоносителей из-за российско-украинской войны означает, что резкое замедление почти неизбежно.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана зафиксировал курс нацвалюты к доллару США на уровне 1,7 маната в 2017 году, чтобы контролировать инфляцию. И ожидается сохранение на этом уровне, по крайней мере до 2026 года.