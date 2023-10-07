S&P прогнозирует ужесточение в ближайшие 2 года конкуренции за ликвидность

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings прогнозирует ужесточение в ближайшие два года конкуренции между эмитентами за ликвидность.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует ужесточение в ближайшие два года конкуренции между эмитентами за ликвидность.

Как передает Report со ссылкой на исследование S&P, на фоне высоких процентных ставок по всему миру эмитенты развивающихся стран с более низким рейтингом, вероятно, окажутся в невыгодном положении, поскольку инвесторы будут требовать дополнительных доходов, чтобы компенсировать более высокие премии за страновой риск, чем в странах с развитой экономикой.

"Сроки погашения спекулятивного уровня являются управляемыми в 2024 году и составляют 17,6% от общего объема долга, наступающего к погашению, но они значительно вырастут в 2025 и 2026 годах, достигнув 24,5% и 31,5% соответственно.

Крайне маловероятно, что эмитенты будут ждать рефинансирования до 2025 года, и они, вероятно, выйдут на рынок в 2024 году, когда процентные ставки все еще будут высокими. Эти условия могут оказаться неприемлемыми для многих эмитентов, что приведет к дефолтам и банкротствам", - говорится в исследовании.

S&P подчеркивает, что секторами с наибольшими сроками погашения являются финансовые учреждения, нефть и газ, жилищное строительство, недвижимость и телекоммуникации: "Секторы, сильно зависящие от кредитного плеча, такие как недвижимость, нефть и газ, коммунальные услуги и телекоммуникации, больше всего пострадают во времена высоких процентных ставок"

Согласно исследованию, во время пандемии большинство эмитентов воспользовались весьма льготными условиями финансирования для выпуска долговых обязательств, улучшения профиля ликвидности и продления графика погашения. Таким образом, в последние годы сроки погашения были очень управляемыми. Однако глобальные сроки погашения растут, и значительный пик приходится на 2025 год. В случае развивающихся стран сроки погашения в 2024 году выше, чем в 2023 году, и продолжат увеличиваться в 2026 году. Среди развивающихся стран наибольшие сроки погашения наступят в Китае в 2024 и 2025 годах: в эти годы предусматривается погашение 64 млрд и 53 млрд долларов США соответственно.