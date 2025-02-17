S&P прогнозирует устойчивость банковского сектора в Азербайджане в 2025 году

Международное рейтинговое агентство SP Global ожидает, что в 2025 году банковские сектора Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана сохранят устойчивость, аналогично 2024 году.

Международное рейтинговое агентство S&P Global ожидает, что в 2025 году банковские сектора Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана сохранят устойчивость, аналогично 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой на S&P, двузначный рост кредитования (15%) и стабильное качество активов продолжат поддерживать рентабельность и уровень капитала банков в регионе.

По оценке агентства, банковское регулирование, надзор и корпоративное управление в этих странах значительно развились, но остаются менее прозрачными и предсказуемыми по сравнению с развитыми рынками. В Казахстане и Азербайджане регуляторный контроль заметно усилился за последние годы. В то же время, хотя банковский надзор в Грузии считается наиболее продвинутым в регионе, снижение демократических стандартов в стране может негативно сказаться на независимости регулятора.

В Армении, Грузии и Узбекистане экономический рост в последние годы во многом был обусловлен притоком людей и капитала из России и Украины, а также увеличением торговых потоков. В 2025 году S&P прогнозирует некоторое замедление этих темпов. В Азербайджане и Казахстане влияние миграции из России и Украины было менее выраженным и не оказало значительного воздействия на экономический рост.

Агентство отмечает, что для всех пяти стран вызовом останется балансирование отношений как с Западом, так и с Россией, которая остается ключевым торговым партнером региона. Дополнительным фактором неопределенности для Армении остается перспектива мирного договора с Азербайджаном, требующего решения ряда сложных вопросов. В Грузии растет внутренняя политическая нестабильность, что снижает предсказуемость экономической политики.

По данным S&P, экономический рост в регионе в 2024 году превзошел ожидания. В 2025 году он останется устойчивым, но будет менее выраженным. Азербайджан и Казахстан выигрывают от благоприятной динамики цен на нефть, однако сталкиваются с сокращением объемов добычи. Позитивным фактором является опережающий рост ненефтяных секторов по сравнению с нефтегазовой отраслью.

Одним из рисков для банковского сектора в Армении, Грузии и Азербайджане остается высокая динамика цен на жилье. Ипотечное кредитование в регионе поддерживается государственными программами в национальных валютах и совершенствованием стандартов андеррайтинга.

S&P также указывает на растущие риски, связанные с быстрым увеличением необеспеченных потребительских кредитов. В Узбекистане введение более жестких регуляторных мер замедлило рост розничного кредитования, тогда как в Азербайджане, Армении и Грузии он остается высоким.

В Азербайджане за последние два года в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы были запущены реформы по модернизации регулирования и надзора за финансовыми учреждениями. S&P отмечает позитивную динамику в оценке отраслевых рисков страны, несмотря на их изначально низкий уровень.