S&P прогнозирует сохранение стабильности курса нацвалюты в Азербайджане

В Азербайджане сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната за один доллар, поддерживаемая регулярными интервенциями Центрального банка Азербайджана на валютном рынке.

В Азербайджане сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната за один доллар, поддерживаемая регулярными интервенциями Центрального банка Азербайджана на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B».

"Тем не менее, по нашему мнению, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, официальные органы могут рассмотреть возможность корректировки обменного курса. Это помогло бы избежать существенной потери валютных резервов, аналогичной той, которую испытал Центральный банк в 2015 году", - говорится в сообщении.

S&P ожидает, что цена на нефть марки Brent будет составлять в среднем 102 доллара США за баррель в 2022 году, 85 долларов США за баррель в 2023 году и 55 долларов США за баррель. в 2024-2025 гг. В этой связи агентство прогнозирует до 2026 года сохранение курса маната к доллару США на уровне 1,7 маната.