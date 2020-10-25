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S&P прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году до 3%

S&P прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году до 3% Аналитики S&P помимо возникших краткосрочных рисков, отмечают также рост экономических рисков в среднесрочной перспективе
Финансы
25 октября 2020 г. 15:28
S&P прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году до 3%

Давление на финансовые показатели правительства, связанное со снижением доходов от добычи углеводородов и влиянием пандемии COVID-19 на размер налоговых поступлений от ненефтяного сектора, все еще сохраняется.

Как передает Report , об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Учитывая повышенные риски, в рамках нашего базового сценария мы полагаем, что бюджет расширенного правительства Азербайджана будет исполняться с дефицитом на уровне 6,5% в 2020 году и 1,5% в 2021 году в сравнении с высоким профицитом в 2019 году (11%)", - говорится в отчете.

Аналитики S&P помимо возникших краткосрочных рисков, отмечают также рост экономических рисков в среднесрочной перспективе: "Экономика Азербайджана не восстановилась в полном объеме после резкого падения цен на углеводороды в 2015 году, и темпы ее роста были ниже, чем у сопоставимых стран".

Как и в предыдущем (в июле) отчете, рейтинговое агентство ожидает, что реальный ВВП Азербайджана сократится на 6,9% в 2020 году, после чего увеличится примерно до 2,9% в 2021 году. Как известно, на нефтегазовый сектор приходится 40% ВВП Азербайджана, 50% доходов правительства и более 90% экспорта страны.

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Версия на азербайджанском языке S&P: Azərbaycanda gələn il real ÜDM-nin artımı 2,9% proqnozlaşdırılır

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