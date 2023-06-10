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S&P прогнозирует рост просроченных кредитов в банках Азербайджана

S&P прогнозирует рост просроченных кредитов в банках Азербайджана В 2023 году доля просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле азербайджанских банков умеренно увеличится до 3,5-4% .
Финансы
10 июня 2023 г. 13:40
S&P прогнозирует рост просроченных кредитов в банках Азербайджана

В 2023 году доля просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле азербайджанских банков умеренно увеличится до 3,5-4% .

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по подтверждению суверенных кредитных рейтингов Азербайджана.

"Банковская система Азербайджана в целом стабильна, а просроченные кредиты на конец 2022 года достигли 2,9%", - отмечает агентство.

Однако, по оценке аналитиков S&P, финансовый сектор остается небольшим, с совокупными активами менее 50% ВВП, что ограничивает возможные риски условных обязательств для государства.

"Тем не менее, банковская система Азербайджана характеризуется рядом сохраняющихся структурных уязвимостей, включая по-прежнему высокий уровень долларизации депозитов, несмотря на недавнее снижение; слабое управление и прозрачность в международном контексте; и смягченные стандарты кредитования и андеррайтинга",- подчеркивает агентство.

В Азербайджане действуют 24 банка. Правительство владеет контрольным пакетом акций Международного банка Азербайджана (ABB) и в 2017 году провело реструктуризацию банка, взяв на себя часть его долга. Правительство также передало просроченные кредиты ABB балансовой стоимостью около 10 млрд манатов государственной небанковской кредитной организации AqrarKredit.

"По кредитам, предоставленным AqrarKredit Центральным банком, действует государственная гарантия. Таким образом, мы включаем гарантированные государством кредиты AqrarKredit на сумму 9,5 млрд манатов в общий государственный долг", - говорится в отчете.

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