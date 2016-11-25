S&P предупредило о рисках для банковского сектора

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Экономические риски и недавние политические события в США и Европе продолжат влиять на банки по всему миру.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standart & Poor's (S&P), российские банки в ближайшие пять лет ожидают низкие прибыли и ужесточение внутренней конкуренции.

Российские банки, пережившие кризис последних лет, в следующие пять лет столкнутся с "новой нормальностью", связанной с низкими темпами роста экономики, говорится в подготовленном аналитиками Standard & Poor's обзоре рисков для глобального финансового сектора. Для поддержания прибыли в таких условиях им придется перестраивать свои бизнес-модели за счет снижения рисков и сокращения издержек, отмечают аналитики. Бурного роста, который наблюдался в секторе до кризиса, в ближайшие годы не предвидится, считают эксперты.

В 2017 году банки продолжат уходить с рынка, отмечают в S&P. В ноябре 2016 года в России было 649 лицензированных банков, при этом на конец 2013-го их насчитывалось 923.

Слабые темпы роста глобальной экономики, политическая нестабильность в США и странах Европы, низкие процентные ставки негативно сказались на работе более половины крупнейших банковских систем мира в 2016 году, констатируют S&P. В 2017 году риски, связанные с этими факторами, сохранятся, полагают эксперты.

В частности, S&P предупредило о долгосрочных политических последствиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. Кроме того, в ближайшие месяцы в Германии и Франции пройдут выборы глав государств, а в Италии - конституционный референдум. "В Европе распространились популистские тренды. Люди заинтересованы в проведении референдумов о выходе своих стран из союза", - отмечают аналитики агентства.



