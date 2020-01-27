S&P: Новые налоговые меры и оптимизация управления ненефтяными доходами в Азербайджане способствуют росту госдоходов

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в среднесрочной перспективе профицит счета текущих операций Азербайджана в среднем будет составлять менее 6% в сравнении с 8,8% ВВП в 2019 году (по оценкам).

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, несмотря на постепенное увеличение добычи газа на месторождении «Шах Дениз», поступления по счету текущих операций будут ограничены более низкими ценами на углеводороды и в целом стабильными объемами добычи нефти.

"Тем не менее снижение расходов на импорт, обусловленное сокращением объема услуг, связанных с нефтяным сектором, и инвестиций в основной капитал, будет поддерживать профицит внешнего баланса",- отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков агентства, сильные внешнеэкономические показатели Азербайджана останутся основным позитивным рейтинговым фактором и будут поддерживаться значительными активами Госнефтефонда Азербайджана, инвестированными за рубежом. По их оценкам, объем внешних ликвидных активов будет превышать объем внешнего долга на 105% платежей по счету текущих операций в 2020 году и в среднем на 112% платежей в 2021-2023 гг., что будет поддерживаться сохраняющимся профицитом внешнего баланса.

"Азербайджан по-прежнему будет подвергаться рискам, связанным с волатильными условиями внешней торговли. Тем не менее мы считаем, что прочная позиция страны как нетто-кредитора будет служить своеобразным буфером, позволяющим снизить негативное влияние экономических циклов на внутреннюю экономическую ситуацию", - отмечается в сообщении.

По оценкам агентства, профицит платежного баланса в 2020 году составит 6,1% ВВП, в 2021-2022гг - 5,8% ВВП в год, а в 2023 году – 5,3% ВВП. Профицит внешней торговли Азербайджана в 2020 году прогнозируется на уровне 15,5% ВВП, в 2021 году – 15,2% ВВП, в 2022 году – 15,3% ВВП, в 2023 году – 15% ВВП.

S&P ожидает увеличения расходов бюджета примерно до 36% ВВП в 2020 году по сравнению с 32% ВВП в 2019 году (по оценке S&P) и их стабилизации в течение дальнейшего периода прогнозирования.

По их мнению, запуск газового проекта «Шах Дениз-2» и его расширение в ближайшие несколько лет не окажут значительного влияния на бюджет расширенного правительства: "Это обусловлено тем, что прибыль от экспорта газа будет использована главным образом для погашения долга «Южного газового коридора» (SGC) — государственного спецюрлица, финансировавшего значительную часть проекта и получавшего иностранное финансирование под гарантии правительства. Тем не менее мы ожидаем, что текущие меры правительства по оптимизации управления ненефтяными доходами и соблюдению налогового законодательства в сочетании с новыми мерами налоговой политики постепенно будут способствовать увеличению доходов".Отражая динамику внешнеэкономических показателей, профицит бюджета Азербайджана значительно сократится в 2020-2023 гг. "Мы прогнозируем, что профицит сводного бюджета будет составлять в среднем 1,8% ВВП до конца 2023 г. в сравнении с профицитом на уровне 8,1% в 2019 г. (по оценкам). Несмотря на снижение доходов от нефтегазовой отрасли в сравнении с показателями предыдущего года, сильные фискальные показатели в 2019 году поддерживались за счет более высоких доходов от управления внешними активами ГНФАР", - считают аналитики агентства.

"Это будет главным образом связано с ростом текущих расходов и устойчивым уровнем номинального ВВП в 2020 году. Мы полагаем, что недавнее повышение минимальной заработной платы, пенсионных и иных социальных выплат будет отчасти компенсироваться перераспределением расходов с других статей бюджета, в частности с государственных инвестиций в основной капитал. Мы также полагаем, что текущие меры по внедрению новых бюджетных ограничений, направленные на сдерживание темпов роста расходов, будут способствовать поддержанию контроля бюджета в среднесрочной перспективе", - отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков, несмотря на сокращение профицита сводного бюджета, позиция правительства Азербайджана как нетто-кредитора в целом остается сильной и поддерживает уровень суверенных рейтингов.

"По нашим прогнозам, чистый объем активов правительства будет составлять в среднем 55% ВВП Азербайджана в рамках нашего горизонта прогнозирования сроком на четыре года. В наших расчетах мы учитываем только внешние ликвидные активы ГНФАР, и исключаем из наших расчетов активы, которые может быть сложно реализовать в случае необходимости, такие как внутренние инвестиции фонда и некоторые внешние активы (объемом, эквивалентным 17% ВВП). По сравнению с большинством сопоставимых стран, например странами Персидского залива, Азербайджан демонстрирует большую прозрачность в отношении разглашаемой информации об инвестициях ГНФАР.

Согласно прогнозам S&P, госдолг в процентном выражении к показателю ВВП будет оставаться стабильным: "Небольшое увеличение суверенного долга в абсолютном выражении начиная с 2021 году будет обусловлено привлечением заимствований для финансирования дефицита бюджета на федеральном уровне. После 2015 года долг расширенного правительства увеличивался значительно более быстрыми темпами, чем предполагалось в рамках дефицита бюджета. Это было обусловлено в первую очередь принятием обязательств ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) в размере 2,3 млрд долларов в 2017 году и нашим мнением о том, что суверенные гарантии по кредитам ЗАО «Аграркредит», полученным от ЦБА, следует рассматривать как часть долга расширенного правительства. Мы полагаем, что основные риски, которым подвергается суверенное правительство и которые связаны со слабостью банковской системы страны, уже материализовались, и мы ожидаем, что объем дополнительных условных обязательств будет ограниченным. Несмотря на сохраняющуюся слабость финансовой системы Азербайджана, мы прогнозируем ее постепенное укрепление на фоне повышения темпов роста экономики".

По мнению аналитиков S&P, после отмены привязки маната к доллару в декабре 2015 года и периода плавания обменный курс стабилизировался на уровне 1,7 маната за 1 доллар США с апреля 2017 года, что поддерживалось регулярными интервенциями правительства на валютном рынке.

"Негибкий обменный курс ограничивает способность Центрального банка проводить денежно-кредитную политику. Кроме того, возможности ЦБА влиять на ситуацию на внутреннем денежно-кредитном рынке и рост экономики также ограничены по-прежнему высоким уровнем долларизации депозитов резидентов — около 55%, несмотря на его снижение с пикового уровня — 76% в 2015 году. При этом внутренние рынки заемного капитала Азербайджана, по нашему мнению, остаются небольшими и недостаточно развитыми, а операционная независимость Центрального банка по-прежнему оценивается нами как ограниченная", - считают в S&P.