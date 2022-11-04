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S&P повысило оценку деловой активности в еврозоне в октябре

S&P повысило оценку деловой активности в еврозоне в октябре Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в октябре сократился до 47,3 пункта с 48,1 пункта в сентябре.
Финансы
4 ноября 2022 г. 13:27
S&P повысило оценку деловой активности в еврозоне в октябре

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в октябре сократился до 47,3 пункта с 48,1 пункта в сентябре.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении S&P Global.

Предварительная оценка показывала показатель на уровне 47,1 пункта.

Таким образом, показатель стал минимальным за год и 11 месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился до 48,6 с 48,8 пункта в сентябре, что стало минимумом за год и восемь месяцев. Предварительная оценка показывала 48,2 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 45,1 пункта с сентябрьского уровня в 45,7 пункта. А PMI сферы услуг Германии вырос до 46,5 пункта с 45 пунктов в сентябре.

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