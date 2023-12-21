S&P повысило оценку банковской системы Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает чистую зависимость банковского сектора Азербайджана от внешних заимствований благоприятной по сравнению со средним показателем его мировых аналогов.

Как передает Report со ссылкой на S&P, это означает меньшую диверсификацию финансирования для отечественных банков, что делает их зависимыми от формирования внутренних сбережений и зарождающихся внутренних долговых рынков.

"Банки имеют ограниченную потребность в займах на внешних долговых рынках, учитывая скромные экономические перспективы и достаточность их депозитной базы. По нашим оценкам, валовой внешний долг банковской системы Азербайджана по состоянию на середину 2023 года составлял около 1 млрд долларов США. В основном это поступления от международных финансовых институтов, включая Международную финансовую корпорацию и Европейский банк реконструкции и развития, а также кредиты иностранных миноритарных акционеров банков", - отмечают аналитики агентства.

Таким образом, по оценкам S&P, банковский сектор страны является чистым внешним кредитором.

Как отмечает агентство, профиль фондирования банковской системы Азербайджана за последние несколько лет укрепился: "Розничные депозиты в системе увеличились на 70% с конца 2016 года. Нам не известны случаи дефолта банков из-за массового изъятия депозитов за последние пять лет, в том числе после отзыва лицензии ОАО Muganbank в октябре 2023 года. И это несмотря на некоторое снижение качества розничных депозитов после уменьшения с апреля 2021 года суммы гарантии по розничным депозитам до максимальной суммы в 100 тысяч манатов (около 58,8 тысяч долларов США) на каждое физическое лицо. Ранее гарантия полностью покрывала розничные депозиты. Доля депозитов нерезидентов, которые мы считаем более волатильными, чем депозиты резидентов, выросла до 5% (2,5 млрд манатов) на конец 2022 года с 1,4% в 2021 году, в основном за счет притока денежных средств из России. Однако это значительно ниже, чем в Грузии (18%) и Армении (20%)".

По оценкам S&P, долларизация депозитов в банковском секторе Азербайджане постепенно снижается. Депозиты в иностранной валюте сократились до 41% от общего объема депозитов клиентов по состоянию на 31 октября 2023 года с 79% на конец 2015 года. Эта доля также ниже, чем в Грузии (51%) и Армении (50%).

"Хотя мы признаем несоответствие между кредитами и депозитами в иностранной валюте, банки хеджируют свои открытые валютные позиции", - говорится в сообщении.